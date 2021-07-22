Автор лучшего проекта стелы у аэропорта Кольцово получит 500 тысяч рублей

22 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Автор лучшего проекта стелы у аэропорта Кольцово получит 500 тысяч рублей

Сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования в столице Урала. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, одной из тем стал конкурс на разработку дизайн-проекта стелы, которая будет установлена у международного аэропорта Кольцово.
Читайте также:

Будущий арт-объект должен отражать три темы, которые имеют для города особое значение: это 300-летие Екатеринбурга, присвоение почетного звания РФ "Город трудовой доблести" и присвоение имени Акинфия Демидова аэропорту Кольцово.

Работы архитекторов, дизайнеров и скульпторов будет оценивать специальное жюри. В его состав войдут представители городской администрации, участники заседания совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе города, а также заслуженные архитекторы и художники России. В ходе заседания был озвучен призовой фонд: победитель получит 500 тысяч рублей, а участники, занявшие второе и третье места - 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Планируемая дата начала конкурса на разработку дизайн-проекта стелы - 9 августа. А победитель и лучшая творческая работа будут названы в конце ноября этого года.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: стела, Кольцово, конкурс, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети