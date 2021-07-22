Автор лучшего проекта стелы у аэропорта Кольцово получит 500 тысяч рублей

Сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования в столице Урала. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, одной из тем стал конкурс на разработку дизайн-проекта стелы, которая будет установлена у международного аэропорта Кольцово.

Будущий арт-объект должен отражать три темы, которые имеют для города особое значение: это 300-летие Екатеринбурга, присвоение почетного звания РФ "Город трудовой доблести" и присвоение имени Акинфия Демидова аэропорту Кольцово.

Работы архитекторов, дизайнеров и скульпторов будет оценивать специальное жюри. В его состав войдут представители городской администрации, участники заседания совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе города, а также заслуженные архитекторы и художники России. В ходе заседания был озвучен призовой фонд: победитель получит 500 тысяч рублей, а участники, занявшие второе и третье места - 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Планируемая дата начала конкурса на разработку дизайн-проекта стелы - 9 августа. А победитель и лучшая творческая работа будут названы в конце ноября этого года.