Бизнесмену Быкову предъявлено окончательное обвинение по покушениям 2004 года

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о подстрекательствах к убийству по найму и покушении на убийство двух человек по найму, совершенных в 2004 году.

Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, свою вину он не признает.

По данным следствия, осенью 2004 года Быков на почве личных неприязненных отношений решил убить 42-летнего бизнесмена из Красноярска. В сентябре или октябре он встретился с киллером и пообещал ему за это 50 тысяч долларов.

Однако в октябре того же года Быков отложил убийство, выбрав новую жертву. По данным СМИ, это был вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

В течение нескольких дней исполнитель выслеживал Грабовского. 1 ноября 2004 года автомобиль бизнесмена расстреляли из автомата Калашникова. Однако киллер не убил потерпевшего, так как не попал в него.

После неудавшегося убийства исполнитель стал следить уже за 42-летним бизнесменом. Утром 18 января 2005 года у гаражного массива он расстрелял жертву из пистолета ТТ. От полученных ранений мужчина скончался.

Быков в итоге заплатил киллеру только часть обещанного - 10 тысяч долларов.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. В мае началось рассмотрение дела по существу. В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. Коллегию присяжных начали отбирать в апреле, рассмотрение дела будет открытым.

В июле прошлого года бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом.