В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже

В Челябинске двухлетний ребенок погиб, впав из окна квартиры на седьмом этаже. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело ребенка обнаружили вечером 20 июля около одного из домов Тракторозаводского района Челябинска. По предварительной информации, мальчик остался без внимания взрослых и выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.