В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже
В Челябинске двухлетний ребенок погиб, впав из окна квартиры на седьмом этаже. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Тело ребенка обнаружили вечером 20 июля около одного из домов Тракторозаводского района Челябинска. По предварительной информации, мальчик остался без внимания взрослых и выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.