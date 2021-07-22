На 39 территориях Среднего Урала введен режим ЧС из-за сильной засухи

В связи с сильной засухой на территориях Свердловской области, в регионе введен режим ЧС. Речь идет о 39 территориях Среднего Урала

"Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи", - написал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Режим распространяется на: Алапаевское и Ирбитское муниципальные образования, Артемовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Горноуральский, Каменский, Камышловский, Кушвинский, Невьянский, Новоуральский, Полевской, Пышминский, Режевской, Серовский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский городские округа, Байкаловский, Нижнесергинский и Слободо-Туринский муниципальные районы, городские округа – Богданович, Верхняя Пышма, Верхотурье, Заречный, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда и Сухой Лог.

Глава региона также сообщил, что ущерб от жары уже превышает 4 млрд руб. В связи с этим он поручил министру сельского хозяйства Артему Бахтереву оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России.

Напомним, что еще в начале месяца из-за неблагоприятных погодных условий, ставших причиной засухи на территории Свердловской области, местные фермеры обратились к властям за помощью. В просьбу входит введение режима ЧС, в рамках которого фермеры смогли бы получить финансовую помощь от государства. Финансовая поддержка выражается в субсидиях, которые уже предусмотрены для помощи пострадавшим от погодных условий хозяйствам.