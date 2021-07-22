Летчик-космонавт Рязанский не видит проблемы в ситуации со скафандрами на МКС

Герой России, известный летчик-космонавт Сергей Рязанский прокомментировал ситуацию со скафандрами, у которых заканчивается срок.

Напомним, на днях стало известно, что российские космонавты могут лишиться возможности выходить в космос на МКС из-за окончания гарантийного срока скафандров, имеющихся на борту станции и вообще в наличии. Речь о скафандрах "Орлан-МКС", рассчитанных на 20 выходов в открытый космос. Сообщалось, что заказ новых не согласован, контракта нет, а его оформление может занять годы.

Как рассказал сегодня Сергей Рязанский на пресс-конференции в Екатеринбурге, продление ресурсов скафандров - это "достаточно рутинная и стандартная процедура".

"И космонавты периодически на борту ее выполняют. У нас, в отличие от американских коллег, создана такая система, которую можно достаточно легко модернизировать. Предположим, отработали рукава у скафандра - их можно заменить на новые. Делается это несложно, стандартная рутинная операция. Проверить герметичность и работу аппаратуры - и все, ресурс продлен на определенное количество выходов", - сообщил космонавт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, если дело касается только заказов, то "Энергия" и "Звезда" должны выставить Роскосмосу предварительный план полетов.

"И, соответственно, те необходимые запчасти, которые надо для этого закупить. На самом деле, проблемы в этом не вижу", - добавил Рязанский.

Напомним, также сегодня летчик-космонавт рассказал, возможны ли в России частные полеты в космос.