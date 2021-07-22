22 Июля 2021
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Экономика В России
кризис, коронакризис, малый средний бизнес, магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В России закрывается тысяча компаний в день

Согласно данным Федеральной налоговой службы, за первые полгода 2021 года в России были ликвидированы 724 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новых же компаний было зарегистрировано 121 тыс., индивидуальных предпринимателей – 410 тыс. То есть чистая "убыль" компаний составила 193 тыс. предприятий, или тысяча в день. Это невиданные ранее темпы, пишет "Капитал страны".

Экономист Михаил Делягин считает, что власти целенаправленно ведут политику разорения малого и среднего бизнеса. Историк Андрей Фурсов отмечает, что одной из главный целей глобального режима пандемии является перераспределение собственности, ее отъем у малого и среднего бизнеса и сосредоточение в руках крупных корпораций.

Интересно, что петиция "Прекратите кошмарить граждан и бизнес!" набрала уже 115 тыс. подписей.

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Теги: бизнес, закрытие, ликвидация



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