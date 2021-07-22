В Тюмени растет число беременных женщин, заболевших COVID-19

В Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

Только за сутки было выявлено 38 новых случаев заражения беременных. Шесть первично выявленных больных сразу госпитализированы в моногоспиталь перинатального центра. Состояние еще пяти ухудшилось в процессе амбулаторного лечения, им также потребовалась госпитализация.

В настоящий момент 124 женщины лечатся в перинатальном центре, из них 12 находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще 181 женщина проходит лечение амбулаторно.

"Медики отмечают, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания", - сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2155 беременных женщин.