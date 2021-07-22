22 Июля 2021
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вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Минздрав Карелии подтвердил смерть женщины после вакцинации

В Петрозаводске пенсионерка умерла после вакцинации от коронавируса. Об этом заявила пресс-служба регионального минздрава, передает "КарелИнформ".

Она умерла через две недели после укола. Ранее сообщалось, что она просидела два часа в очереди на прививку и там будто бы могла заразиться. Но в ведомстве считают, что она могла заразиться где угодно.

Однако все это предположения, а фактом является то, что женщина умерла после прививки.

Для минздрава же важно то, что "женщина заболела на пятый день после прививки, когда эффективный иммунитет еще не успел сформироваться". То есть вакцинация в случае скорой смерти, как обычно, ни при чем.

Напомним, ВСЕ случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, Минздрав РФ относит к последствиям вакцинации. Поэтому смерть наступила вследствие вакцинации.

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Теги: вакцинация, смертность



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