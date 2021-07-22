В южноуральском поселке, пострадавшем от лесного пожара, началось строительство 19 домов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с членами Правительства РФ под председательством Президента России Владимира Путина доложил о ликвидации последствий природных пожаров в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание глава государства отметил, что практически все регионы России столкнулись с неблагоприятной погодой, из-за аномальной жары страдают люди

"Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. В этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще, однако в ряде регионов всё-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний", - подчеркнул Владимир Путин.

Алексей Текслер на совещании рассказал, что на юге Челябинской области с мая по начало июля отсутствовали осадки, что привело к сильной почвенной засухе. В этих условиях 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС.

"В результате, без преувеличения, самоотверженных действий сотрудников МЧС, профессиональных пожарных, работников лесной службы, членов добровольных пожарных команд, казаков, волонтёров не был допущен переход огня на восемь населённых пунктов, которые были под угрозой, порядка 1800 жилых домов", - отметил губернатор.

В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В ходе разборки завалов обнаружен погибший, в настоящее время ведутся следственные действия.

К тушению пожаров было привлечено 632 человека, 142 единицы техники, включая три воздушных судна МЧС России. 12 июля пожар был ликвидирован. В настоящий момент в Челябинской области пожаров нет.

В настоящий момент, по словам Алексея Текслера, усилия правительства Челябинской области направлены на оказание всех форм социальной помощи пострадавшим. Жителям поселков Джабык и Запасное выплачено единовременное пособие по 10 тысяч рублей на неотложные нужды, оказывается материальная помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.

В министерстве социальных отношений региона рассказали, что было подано 1 353 заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. 1347 человек уже получили выплаты на общую сумму 13 млн 470 тыс. рублей. Остальным средства будут перечислены в ближайшее время.

"51 человек подал заявления на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества. 14 человек подали заявления в связи с частичной утратой имущества. Размер выплат составляет 50 и 100 тысяч рублей соответственно. 42 жителям поселков Джабык и Запасное средства перечислены. По остальным ведется уточнение данных и проверка документов, после чего деньги будут направлены на счета получателей. Прием заявлений продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

При этом, как подчеркнул Алексей Текслер, самое главное максимально быстро организовать восстановление пострадавших домов и инфраструктуры.

"Инфраструктура восстановлена полностью. В субботу, 17 июля, встречался с жителями, которые лишились домов и построек, обсудили с людьми варианты восстановления жилья. Работы уже начали, вчера первые 19 домов передали в стройку, на месте постоянно работает комиссия регионального Минстроя, и застройщики, строители уже развернули базу, с людьми согласованы варианты планировок домов. Поставлена задача до октября, то есть до холодов, завершить стройку. Все вопросы по социальной поддержке пострадавших и восстановлению жилья находятся на моём постоянном личном контроле", - заявил глава области.

По итогам доклада президент поставил задачу решить все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших, довести до людей положенные выплаты и до холодов возвести жилые дома.

Накануне первый вице-губернатор региона Ирина Гехт рассказала, что три застройщика из Магнитогорска высказали желание построить дома в пострадавших поселках. Они уже встречались с жителями и обсуждали варианты планировок.

"Это инициатива самих застройщик. Они высказали желание помочь людям. Это известные нам застройщики, которые работают в регионе", - подчеркнула она.

В пресс-служба администрации Карталинского района рассказали, что строители уже приступили к работам.

"Первые 19 домов передали в стройку, на месте постоянно работает комиссия регионального минстроя и застройщики, один из которых трест "Магнитострой". Строители уже развернули строительную базу, с людьми согласованы варианты новых домов", - подчеркнули в мэрии.

Также на совещании губернатор Алексей Текслер отметил проблематику в лесной отрасли. Реализация полномочий в области лесных отношений осуществляется регионами за счет субвенций федерального бюджета, и есть дефицит средств. Также глава региона отметил кадровую проблему в отрасли.