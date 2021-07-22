22 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Политика
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле прокомментировали идею наказания за призывы не вакцинироваться

В Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от коронавируса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не знает деталей этого предложения, сообщает РИА Новости.

"Сейчас уже действуют определенные нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие нежелательные общественные процессы", - также добавил представитель Кремля.

Напомним, что ранее член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

В Госдуме поддержали идею. Врачи, которые призывают отказаться от прививок и распространяющие ложные сведения о вакцинации, должны быть привлечены к ответственности, считает депутат ГД Геннадий Онищенко ("ЕР").

Между тем, врач Кирилл Зверев, сын академика РАН вирусолога Виталия Зверева, жесточайше раскритиковал принудительную вакцинацию, которая, по его словам, нарушает все правила иммунологии.

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Теги: дмитрий песков, отказ от вакцинации



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Ранее 21.07.2021 02:57 Мск В "ЕР" поддержали идею наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации


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