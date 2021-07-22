22 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
жкх водоканал кран (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре администрацию района обязали поставлять жителям чистую воду

Прокуратура обязала администрацию Нижневартовского района обеспечить несколько поселений качественной питьевой водой, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.
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Речь идёт о посёлках Аган, Вата, Зайцева речка, Ларьяк, а также сёл Корлики и Вампугол. Питьевую воду жителям посёлков поставляет муниципальное унитарное предприятие "Сельское жилищно-коммунальное хозяйство". Проверка показала, что жидкость не соответствовала установленным нормативам по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота. Так, концентрация железа в отобранных пробах воды превышала установленный норматив более, чем в полтора раза.

Прокуратура в суде потребовала от администрации Нижневартовского района и предприятия исправить ситуацию и поставлять жителям соответствующую нормам воду. Иск удовлетворён.

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Теги: качественная вода, Нижневартовский район



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