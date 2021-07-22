В Прикамье могут ввести обязательную вакцинацию для студентов

В Пермском крае могут ввести обязательную вакцинацию для студентов. Такую вероятность не исключил глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев.

Некоторые учебные заведения уже сообщили, что при заселении в общежития нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако сейчас в постановлении нет требования обязательной вакцинации от COVID-19.

"Мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться студентам, руководители учебных заведений в праве принять решение о вакцинации студентов, а мы его поддержим. Что касается силового решение о вакцинации, если это будет необходимо, оно будет принято. Сейчас в принятом нами постановлении об обязательной вакцинации от коронавирусной инжекции студентов нет", - приводит слова Костарева "Комсомольская правда".

Он также сообщил, что на сегодняшний день введение дистанционного обучения в Прикамье не рассматривается.