На Южном Урале суд приговорили к 7,5 годам колонии экс-полицейского, вымогавшего взятку

Челябинский областной суд ужесточил приговор бывшему полицейскому, который требовал деньги от иностранного гражданина за возврат документов. Мужчина осужден к 7,5 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-полицейский, знал, что иностранный гражданин находится в России правомерно, незаконно изъял у него документы и потребовал дать 30 тыс. рублей за их возврат. В случае отказа передачи денег, он угрожал, что выдворит потерпевшего за пределы Российской Федерации. Свои действия до конца не довел, поскольку был задержан.

Курчатовский районный суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор не согласился с приговором в части переквалификации действий по одному из эпизодов с покушения на получение взятки на покушение на мошенничество. В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор, квалифицировать действия как покушение на получение взятки и усилить наказание.