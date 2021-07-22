В ЕС число тяжелых последствий от вакцины в два раза превысило число смертей от ковида

Согласно европейской базе данных EudraVigilance, в ЕС по состоянию на начало июля после вакцинации умерли 17 503 человека, а всего было почти 1,7 млн побочных последствий, из которых половина (838 тыс.) тяжелых. Об этом пишет Health Impact News.

Количество смертей / всего последствий / серьезных последствий по вакцинам:

• Pfizer - 8,4 тыс. / 632 тыс. / 268 тыс.

• Moderna - 4,6 тыс. / 157 тыс. / 89 тыс.

• AstraZenecа - 3,9 тыс. / 852 тыс. / 466 тыс.

• Johnson & Johnson - 601 / 44 тыс. / 13 тыс.

По количеству побочных последствий чаще всего встречаются общие расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, нервной системы, пищеварительной системы.

Всего с конца декабря, когда началась вакцинация, в Европе было около 25 млн случаев коронавируса, в ЕС - почти 20 млн. Умерли соответственно около 600 тыс. и 450 тыс. То есть число тяжелых последствий от вакцины в два раза превысило число смертей от ковида и составляет почти 5% от количества случаев ковида. Иными словами, на 20 положительных тестов приходится одно тяжелое последствие от вакцины.

При этом в ЕС вакцинировано уже 65% взрослого населения, а заболеваемость быстро растет. С начала июня ежедневное количество новых случаев увеличилось минимум в три раза. Правда, эти данные включают все Европу, в том числе и Россию, но на ЕС приходится примерно 70% населения, и за вычетом России, на которую приходится 20% из оставшихся 30%, динамика почти не изменится.

Так, в июне было 0,9 млн случаев, а за три недели июля - уже 1,8 млн (данные исключают Россию). Правда, число смертей уменьшится: в июне без России было 17 тыс., а за три недели июля - 6 тыс. Однако из-за запаздывания динамики смертности она неизбежно вырастет в августе. Поэтому можно констатировать, что массовая вакцинация в ЕС едва ли привела к существенным положительным результатам, тем более с учетом тяжелых последствий от вакцин.

И если напряженную ситуацию с ковидом в России объясняют тем, что вакцинировалась слишком малая доля населения, то чем объяснить ее в вакцинированной Европе, где от вакцин должен быть популяционный иммунитет?