Застройщики Новосибирской области предлагают пересмотреть законодательство для реализации масштабных инвестиционных проектов

Ассоциация строительных организаций Новосибирской области обратила внимание на коллизию в законодательстве, мешающую реализации масштабных инвестиционных проектов на территории региона. Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-03 устанавливает критерии соответствия масштабных инвестиционных проектов (МИП), для размещения (реализации) которых на территории Новосибирской области предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Постановлением правительства НСО от 16.04.2019 № 138-п утвержден порядок рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством жилья.

Однако в документах мэрии города Новосибирска установлен конкурентный способ определения лица, с которым подлежит заключению договор аренды земельного участка без проведения торгов для реализации МИП, и обозначен дополнительный критерий для сопоставления ходатайств на реализацию проектов. Такая ситуация приводит к многочисленным спорам и судебным разбирательствам.

Обращение Ассоциации было рассмотрено на заседании рабочей группы комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

По мнению депутата Ашота Рафаэляна, сейчас возможна ситуация, при которой аукционы на реализацию МИП, объявленные мэрией, будут выигрывать финансовые структуры, а не застройщики, проявившие инициативу по разработке проекта и успевшие вложить в его разработку силы и средства. Депутат Никита Галитаров обратил внимание на то, что застройщикам важны максимально объективные критерии в конкурентной процедуре, объявленной мэрией и по результатам которой происходит отбор претендентов на реализацию МИП.