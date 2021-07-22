Один из фигурантов дела Сафонова впал в кому

22 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

Один из фигурантов дела Сафонова впал в кому

Один из фигурантов дела начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова впал в кому. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

По его словам, одному из подследственных стало плохо, сегодня он был госпитализирован. Губернатор не уточнил, о ком именно идет речь.

По данным телеграм-канала Mash, это полковник Александр Аржанухин, экс-начальник ДПС. Год назад был он уволен из органов по состоянию здоровья.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.

В СК сообщали, что кроме Сафонова задержаны шестеро участников возглавляемой им группы, в том числе экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: алексей сафонов, глава гибдд ставропольского края



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2021 08:34 Мск Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит не ему
Ранее 22.07.2021 01:05 Мск Суд арестовал экс-главу ГИБДД Ставрополья
Ранее 21.07.2021 14:29 Мск Хинштейн не исключил, что Сафонова прикрывал экс-глава краевого МВД
Ранее 21.07.2021 12:59 Мск По делу о взятках задержан замначальника УГИБДД Ставропольского края
Ранее 20.07.2021 19:51 Мск Колокольцев отправил в отставку главу ГУ МВД Ставрополья
Ранее 20.07.2021 15:38 Мск Задержанный глава ГИБДД Ставрополья публично осуждал взяточников
Ранее 20.07.2021 14:52 Мск Глава ГИБДД Ставрополья стал фигурантом дела о взятках более чем на 19 млн рублей
Ранее 20.07.2021 12:36 Мск Хинштейн сообщил о задержании "верхушки" УГИБДД Ставропольского края


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети