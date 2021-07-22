Один из фигурантов дела Сафонова впал в кому

Один из фигурантов дела начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова впал в кому. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

По его словам, одному из подследственных стало плохо, сегодня он был госпитализирован. Губернатор не уточнил, о ком именно идет речь.

По данным телеграм-канала Mash, это полковник Александр Аржанухин, экс-начальник ДПС. Год назад был он уволен из органов по состоянию здоровья.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.

В СК сообщали, что кроме Сафонова задержаны шестеро участников возглавляемой им группы, в том числе экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.