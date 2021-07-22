22 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Сергей Шойгу на внеплановой проверке военкомата в Москве (2021) | Фото: zen.yandex.ru / &#128065;&#65039;SoberView&#128065;&#65039;

Уральский суд начал рассмотрение иска к министру оборону Шойгу за безмасочный режим

В Дзержинском районном суде стартовал процесс по рассмотрению иска от уральского правозащитника Андрея Щукина к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима во время посещения московского военкомата. Об этом сообщается в картотеке суда.

Первое заседание состоялось сегодня, однако по итогу было перенесено на 10 августа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, к делу было привлечено третье лицо - старший помощник Московского военного прокурора подполковник юстиции Андрей Анищенко. Именно он отказался проводить проверку по иску за безмасочный режим.

Напомним, что месяц назад Андрей Щукин обратился в прокуратуру по данному инциденту. Он обратил внимание на отсутствие маски у проверяющего военкомат, припомнив недавнюю смерть от коронавируса сестры министра, депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Позже активист сообщил, что написал обращение в Московскую военную прокуратуру с целью проверки якобы ненадлежащих действий со стороны министра обороны, однако в ответ ему пришел официальный отказ с рекомендацией направить обращение в Генеральную военную прокуратуру.

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Теги: суд, безмасочный режим, Шойгу



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