Изъято имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей

Басманный суд Москвы изъял имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

По данным Генпрокуратуры, за время службы чиновниками и депутатами Арашуковы стали хозяевами 75 объектов недвижимости, в том числе пяти квартир, девяти жилых домов, трехэтажного отеля "Адиюх Пэлас" в Карачаево-Черкесии, ресторана, банного комплекса и прочего.

Также арестованы более 90 автомобилей. Имущество следствие оценило в 1 миллиард 565 миллионов рублей.

При этом Генпрокуратура отказалась от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк,

В июне в Московский городской суд поступило дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Отцу и сыну Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств.

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале 2019 года.

Рауля Арашукова, занимавшего пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС).В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен в СИЗО.