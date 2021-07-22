В Сургуте кандидаты в городскую и окружную думы сдали документы в ТИК

В Сургуте девять кандидатов сдали документы для участия в предстоящих выборах в городской и окружной парламенты, сообщили Накануне.RU в горизбиркоме.

Документы сдали спикер думы Надежда Красноярова, председатель Сургутской торгово-промышленной палаты, депутат думы Сургута Владимир Болотов, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Газпром трансгаз Сургут", депутат гордумы Виктор Пономарёв. Также поступили бумаги от замглавы "Единой дежурно-диспетчерской службы" Сургута, депутата гордумы Виктора Рябчикова, диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Югры и Ямала" Данила Афанасьева, заместителя президента-председателя правления по связям с общественностью региональной ассоциации некоммерческих организаций Югры, депутата гордумы Эдуарда Иваницкого.

Также поступило три заявления от кандидатов в депутаты думы Югры. Их написали вице-спикер думы Югры Александр Сальников, ведущий специалист автономной некоммерческой организации "Научно-исследовательский институт политической социологии" (место жительства – Симферополь, Крым) Разие Шаган, а также секретарь автономной некоммерческой организации содействия формированию и развитию институтов гражданского общества "Лига защиты прав человека в Европе" (место жительства – Новороссийск, Краснодарский край) Арсен Кадыров.