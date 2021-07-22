"Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" - Фадеев

22 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Рабочие на стройке в Северном Чертаново в Москве устроили массовую драку (2020) | Фото: Telegram/Baza

"Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" - Фадеев

Совет по правам человека при президенте России отмечает криминализацию среди трудовых мигрантов. Одним из примеров ухудшения ситуации в СПЧ называют деревню Путилково в Подмосковье, где более 4 тыс. человек подписали обращение с просьбой перенести из населенного пункта миграционный центр – его посетители не дают спокойно существовать местным жителям.

"В Путилково люди купили жилье и теперь боятся за своих детей, их жены боятся вечером возвращаться домой. Надеемся, до сентября вопрос в Путилково решится", - рассказал журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев добавил, что согласен с предложением о переносе миграционного центра, поскольку полиция все равно не сможет постоянно работать в этом месте в усиленном режиме, а без такового ситуация вновь обострится.

Он напомнил, что только в июле было три массовых драки с раненными с участием иностранцев. При этом правоохранительные органы задержали многих, но не всех участников разборок: "Почему не все были задержаны? В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, распознавания лиц. Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: трудовые мигранты, преступность, драки, криминал, путилково



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети