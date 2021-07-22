"Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!" - Фадеев

Совет по правам человека при президенте России отмечает криминализацию среди трудовых мигрантов. Одним из примеров ухудшения ситуации в СПЧ называют деревню Путилково в Подмосковье, где более 4 тыс. человек подписали обращение с просьбой перенести из населенного пункта миграционный центр – его посетители не дают спокойно существовать местным жителям.

"В Путилково люди купили жилье и теперь боятся за своих детей, их жены боятся вечером возвращаться домой. Надеемся, до сентября вопрос в Путилково решится", - рассказал журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев добавил, что согласен с предложением о переносе миграционного центра, поскольку полиция все равно не сможет постоянно работать в этом месте в усиленном режиме, а без такового ситуация вновь обострится.

Он напомнил, что только в июле было три массовых драки с раненными с участием иностранцев. При этом правоохранительные органы задержали многих, но не всех участников разборок: "Почему не все были задержаны? В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, распознавания лиц. Надо защищать права добропорядочных граждан, а тех, кто устраивает драки, надо выявлять, выдворять на родину, нам такие здесь не нужны. Нам не нужны мигранты-хулиганы – у нас своих хватает!".