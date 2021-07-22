В Прикамье новый суточный рекорд по числу умерших от коронавируса

В Прикамье новый антирекорд с начала пандемии: за сутки от новой коронавирусной инфекции умерли 27 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Сколько человек скончались от сопутствующих заболеваний, не сообщается. Оперштаб не публикует эти данные с марта 2021 г.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 415 человек. Общее число заболевших - 69 140. Общее число умерших 3 028.

В числе новых инфицированных 184 пациента мужского пола, 231 — женского, среди заболевших 84 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 90 человек, от 30 до 49 лет — 117 человек, 77 в возрасте 50–64 и 47 человек старше 65 лет