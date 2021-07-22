Екатеринбургский суд рассмотрит иск Костюшкина к Монеточке за использование его трека

Иск бывшего участника "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщается в картотеке суда. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, что уральская певица взяла известный трек "Женщина, я не танцую" и переделала его на "Мама, я не зигую", который исполняла на концертах. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалояна, таким образом девушка украла его произведение.

"К сожалению, Монеточка поступила плохо! Не дала возможность заработать Стасу и, грубо говоря, украла трек. Мы ждем дату судебного заседания. Заявили 900 тыс. руб. Я думаю, что мы увеличим свои требования уже в ходе судебного разбирательства, когда получим с площадок данные, касательно монетизации данного трека. Монеточка нехорошо себя повела в отношениях Стаса и вообще к российскому шоу-бизнесу. Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев эта история закончится и очень надеюсь, что это будет мир, а не бесконечные поездки в Екатеринбург", - высказался по ситуации Лалоян.