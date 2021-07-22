В России около 2,5 млн трудовых мигрантов работают нелегально - СПЧ

В России около 2,5 млн мигрантов работают нелегально – без регистрации и контрактов, заявил журналистам советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он сослался на данные экспертных оценок.

Фадеев отметил, что нелегальные рабочие выгодны работодателю. Даже до трети зарегистрированных иностранных рабочих втягиваются в неоформленные трудовые отношения. В СПЧ называют ситуацию "нездоровой" и полагают, что она ущемляет права российских граждан.

В СПЧ критикуют законопроект о порядке въезда, выезда и проживания в России иностранных мигрантов, который разрабатывает МВД. По мнению правозащитников, по поводу многих положений документа есть подозрения, что они просто пролоббированы крупными компаниями, заинтересованными в трудовых мигрантах.

"В этом законопроекте фактически речь идет о квотировании иностранных работников. Это можно привести к тому, что будет расти нелегальный найм, как это было раньше.

Работодатель должен будет уплатить НДФЛ до того, как мигрант получит разрешение на работу. Кроме того, предполагается, что если этот авансовый платеж не будет перечислен, наказание (выдворение) несет мигрант. Такие моменты надо из закона вычистить.

Есть и аспекты, связанные с ухудшением положения мигрантов в стране в целом. При этом закон может привести к тому, что поток близких родственников и членов семьи в страну сильно возрастет и станет неконтролируемым", - перечисляет Фадеев отрицательные моменты законопроекта.

Председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что тема мигрантов вошла в тройку наиболее беспокоящих россиян проблем. Кабанов сослался на данные закрытых опросов, согласно которым межнациональные отношения в России ухудшаются.

"В концепции миграционной политики говорится, что мы заинтересованы в возвращении соотечественников бывших, высококвалифицированных специалистов. Но в этом законе убираются требования к образованию, зато появляется возможность завоза в страну близких родственников – это нагрузка на образование, здравоохранение, регистрирующие службы, фонды и т.д.", - добавляет правозащитник.

Он добавил, что приток мигрантов в ближайшее время может вырасти из-за конфликта в Афганистане. При этом Кабанов отмечает, что обоснованность размера квот часто вызывает сомнения, а коррупция при их выделении остается. Например, в последнее время все реже слышно о рейдах в отношении водителей такси, при этом число аварий с их участием не сокращается.