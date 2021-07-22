В РФ выявлено несколько случаев бразильского штамма коронавируса "гамма"

"Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в России, сообщили в научном центре Роспотребнадзора "Вектор".

Пока зафиксированы единичные случаи этого варианта. Отмечается, что, так же как и индийский штамм "дельта", он является более заразным, пишет "Интерфакс".

Индийский и бразильский штаммы отнесены учеными к категории "вызывающих озабоченность". Они легче передаются от человека к человеку и могут снижать эффективность антител.

Напомним, по данным властей, в России сейчас преобладает индийский штамм.

Ранее американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса. Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца. При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру,