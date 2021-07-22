22 Июля 2021
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Уралец взял в заложники сестру и мать и угрожал их зарезать

В уральском городе Нижняя Тура задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством своим близким родственникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, экипажу, следовавшему по маршруту патрулирования, поступил сигнал об оказании помощи участковому в задержании местного жителя, избивающего свою сестру и мать. При этом агрессор угрожал им ножом.

Росгвардейцы в срочном порядке прибыли к дому на улице Чкалова, где все происходило. Находящийся на месте полицейский рассказал, что в квартире дома ранее судимый мужчина закрылся изнутри, никого не пускает и угрожает расправой своим родным.

Росгвардия(2018)|Фото: Накануне.RU

После переговоров со злоумышленником силовики убедили его открыть дверь и зашли в помещение, где и задержали подозреваемого. К счастью, тяжких последствий удалось избежать: прибывшие медики зафиксировали у пострадавших женщин множественные ушибы и оказали им необходимую помощь.

Задержанный доставлен росгвардейцами в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Теги: заложники, Росгвардия, задержание, полиция



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