Уралец взял в заложники сестру и мать и угрожал их зарезать

В уральском городе Нижняя Тура задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством своим близким родственникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, экипажу, следовавшему по маршруту патрулирования, поступил сигнал об оказании помощи участковому в задержании местного жителя, избивающего свою сестру и мать. При этом агрессор угрожал им ножом.

Росгвардейцы в срочном порядке прибыли к дому на улице Чкалова, где все происходило. Находящийся на месте полицейский рассказал, что в квартире дома ранее судимый мужчина закрылся изнутри, никого не пускает и угрожает расправой своим родным.

После переговоров со злоумышленником силовики убедили его открыть дверь и зашли в помещение, где и задержали подозреваемого. К счастью, тяжких последствий удалось избежать: прибывшие медики зафиксировали у пострадавших женщин множественные ушибы и оказали им необходимую помощь.

Задержанный доставлен росгвардейцами в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.