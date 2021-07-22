На градообразующем заводе Карабаша стартовал масштабный инвестпроект стоимостью 9,4 млрд рублей

На "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") реализуют инвестиционный проект по увеличению производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год. Бюджет проекта оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Проект подразумевает обновление оборудования конвертерного участка, а также ввод в эксплуатацию участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год.

Первые аноды завод планирует выпустить в начале 2022 года и будет поставлять их для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод. В связи с увеличением объемов анодов техническое перевооружение идет и на КМЭЗ. Проект позволит увеличить производительность цеха электролиза меди КМЭЗа на 65% – до 230 тысяч тонн катодов в год.

Проекты презентовали губернатору Челябинской области во время его рабочего визита в Карабаш.

"Мы видим, как завод постоянно изменяется и модернизируется, как Карабашмедь увеличивает объёмы производства, причём не в ущерб экологии, а даже наоборот. Все эти преобразования важны ещё и потому, что создают новые рабочие места, дают дополнительные возможности в виде налогов", - отметил глава региона.

Увеличение мощности металлургического производства ведет к образованию дополнительных объемов металлургического шлака, который перерабатывается на обогатительной фабрике Карабашмеди. Из шлака производят медный концентрат и строительный песок. Для освоения новых объемов на фабрике строят корпус третьей стадии измельчения, где установят первую в истории завода вертикальную финскую мельницу Metso Vertimill VTM-1500-WB. После реконструкции фабрика сможет перерабатывать до 800 тысяч тонн шлаков в год.

Параллельно с увеличением производительности металлургического производства на заводе "Карабашмедь" развивают мощности системы газоочистки и утилизации металлургических газов. На площадке действующего сернокислотного производства установлены и запущены в эксплуатацию 10 новых мокрых электрофильтров, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу. Кроме того, на предприятии расширяют сернокислотный цех, в котором металлургические газы утилизируют с получением товарной серной кислоты. С 2004 года инвестиции РМК в модернизацию и повышение экологической безопасности завода уже позволили снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу почти в 30 раз к уровню 2000 года.

"С 2004 года, когда завод "Карабашмедь" вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. В июне 2021 года РМК объявила о старте масштабного проекта ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных майскими указами Президента и национальными проектами", - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает ещё три проекта: это реабилитация карабашского пруда, рекультивация территорий вокруг поймы реки Сак-Элга и Рыжий ручей, а также рекультивация земель возле Поклонной горы. Общие инвестиции компании в этот проект – около 2 млрд рублей.