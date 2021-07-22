22 Июля 2021
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Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

До 80% официально зарегистрированных трудовых мигрантов в ЦФО привиты от коронавируса - СПЧ

До 80% официально зарегистрированных трудовых мигрантов в ЦФО привиты от коронавируса, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, мигранты прививаются за счет работодателя (1300 руб. за дозу вакцины), но в итоге стоимость вакцинации, конечно, отражается на стоимости товаров и услуг.

При этом все мигранты, которые лечатся в России, делают это за счет системы ОМС, то есть за счет россиян. Заболеваемость в среде мигрантов очень высокая из-за плотности проживания.

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Теги: трудовые мигранты, вакцинация, цфо, спч



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