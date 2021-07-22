До 80% официально зарегистрированных трудовых мигрантов в ЦФО привиты от коронавируса - СПЧ

До 80% официально зарегистрированных трудовых мигрантов в ЦФО привиты от коронавируса, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, мигранты прививаются за счет работодателя (1300 руб. за дозу вакцины), но в итоге стоимость вакцинации, конечно, отражается на стоимости товаров и услуг.

При этом все мигранты, которые лечатся в России, делают это за счет системы ОМС, то есть за счет россиян. Заболеваемость в среде мигрантов очень высокая из-за плотности проживания.