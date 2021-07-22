В Свердловской области снова побит антирекорд по суточному числу covid-зараженнх

На Среднем Урале установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба, который сообщил Накануне.RU о 495 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зараженных достигло 102 тыс. 953 человек.

На данный момент в тяжелом состоянии госпитализирован 741 пациент, 459 из которых наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 362 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести под присмотром врачей находится 6 тыс. 34 человека.

Помимо этого зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов, болевших коронавирусом, а общее число смертей увеличилось до 4 тыс.184 человек.

Количество выздоровевших также увеличилось на 456 человек - до 95 тыс. 805.