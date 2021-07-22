"Мы найдем того, кто совершил эту профанацию": "единоросс" Ковпак ответил на арест счетов

Депутат Госдумы от "ЕР" Лев Ковпак прокомментировал иск, поданный против него, его отца и бывшей супруги депутата.

Как ранее писало наше агентство, в суд обратился конкурсный управляющий (человек, который ведет дело о банкротстве) фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и бывшей супруге, а также ряде подконтрольных компаний. Заявление подано в суд 25 июня 2021 года. Управляющий намерен в суде доказывать, что через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб. 21 июля стало известно об аресте счетов депутата.

По словам "единоросса", все это не более чем политические технологии. Также политик пообещал корреспонденту Накануне.RU найти тех, кто совершил такой информационный удар по нему.

"С 2013 года никакой коммерческой деятельности я не веду. Посмотрите на различных сайтах. Косвенно тоже не занимаюсь коммерцией. Субсидиарная ответственность высосана из пальца. Это чернуха и откровенные грязные политические технологии. Я уже в политике не первый год. Был депутатом и городской думы, и Законодательного собрания. 10 лет я работаю в Государственной думе. За 20 лет такой "чернухи" никогда не видел. Мы найдем того, кто совершил такую профанацию. Мы доведем все это до конца. А затем я соберу журналистов или же подготовлю для всех пресс-релиз", - сказал Ковпак-младший.

При этом депутат не стал отвечать на вопрос корреспондента о том, как все это отразится на его дальнейших политических перспективах и ходе новой предвыборной компании.

В свердловском исполкоме партии "Единая Россия" заявили, что ситуация с Ковпаком будет взята на контроль.

"Хотя дело и носит характер гражданского спора между двумя юридическими лицами и является предметом рассмотрения в Арбитражном суде, но, учитывая повышенное внимание к персоне депутата Госдумы от Свердловской области Льва Ковпака, считаем необходимым взять на общественный контроль эту ситуацию", - отметил секретарь свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.