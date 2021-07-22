Андрей Фурсов: Цель вакцинации не победа над вирусом, а ввести всем вакцину

Историк Андрей Фурсов считает, что целью прививочной кампании властей является вовсе не победа над коронавирусом, а ввод вакцины максимальному количеству людей. Об этом же написал на своей странице музыкант Юрий Лоза. Все это наводит на подозрения и резко усиливает недоверие к власти, отмечают они.

Как рассказал Фурсов, недавно не телевидении, еще до объявления принудительной вакцинации, кто-то из ведущих сказал, что для подстегивания людей к вакцинации их надо "хорошенько припугнуть". И он тогда подумал, что скоро должен начаться рост статистики заболеваемости. Так и произошло. И хотя президент говорит о добровольной вакцинации, она продавливается через запугивание отстранением от работы и увольнением.

"Поражает, что вакцинироваться должны даже те люди, которые переболели и у которых есть антитела. Если у человека есть антитела, зачем же ему вакцинироваться? И тогда получается, что главное не здоровье людей, а вакцинация - заставить людей вакцинироваться. Но люди не дураки, у них возникает вопрос: а почему нас заставляют вакцинироваться? Что за этим стоит? Это резко усиливает недоверие к власти, тем более что власть в течение 30 лет и так очень много врала и обманывала", - рассказал Фурсов.

Он не исключает, что и сама ковидная паника запущена для вакцинации, а не наоборот.

Юрий Лоза привел другой аргумент - пример Великой Отечественной войны, где каждый командир стремился получить в свое распоряжение не вчерашних школьников, которые гибли в первых же боях, а опытных солдат. Так и иммунитет переболевшего человека намного сильнее иммунитета вакцинированного. Это же говорит академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

"Если бы кто-то действительно хотел создать коллективный иммунитет, то самым простым решением было бы взять кровь от переболевших доноров и по чуть-чуть ввести ее всем остальным в соответствии с группой и резусом. А сейчас получается, если победа над реальным вирусом не является основанием для отмены прививки, значит, она делается с какой-то иной целью", - написал Лоза.

Он признал, что раньше не верил в конспирологию, но сейчас начинает задумываться и призывает задуматься, почему дети сейчас массово больны, а рак, инфаркты и инсульты косят даже молодых.