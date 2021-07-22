МИД РФ: Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую "горячую точку"

Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявили в МИД РФ.

По словам замглавы министерства Андрея Руденко, это очевидные последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из страны. "Талибаном" (организация запрещена в России) практически полностью контролируется граница с Таджикистаном, заявил он РИА Новости.

Кроме того, многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), укрепляют свои позиции.

Замминистра также отметил, что к афганской границе стягиваются иностранные террористы-боевики из зон боевых действий на Ближнем Востоке и севере Африки.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО.

В начале июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана. Однако российские власти обеспокоены возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, добавил министр. По его словам, Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия.