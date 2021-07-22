22 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
поликлиника, благотворительность ,угмк, коридор, больница, двери (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Две больницы Екатеринбурга получат 300 млн рублей на покупку оборудования

Два медучреждения Свердловской области получат 300 млн руб. на покупку нового оборудования. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, представленной на сайте кабмина, до 13 августа Минздрав и Минфин РФ должны подготовить проект решения Правительства о выделении 70 млн руб. на дооснащение Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга (ЦГКБ) и о выделении 230 млн руб. на покупку оборудования для Областной детской клинической больницы.

К таким выводам Мишустин пришел после рабочей поездки на Средний Урал, которая продлилась с 4 по 5 июля.

Напомним, что именно ЦГКБ №1 Екатеринбурга ветеран ГУФСИН Виктор Горсков обвиняет в заражении себя ВИЧ и гепатитом С. Региональный минздрав уже распорядился о проверки, которая продлится до 30 июля. Правда проверять будут те же люди, что уже присылали семье Горсковых отписки о якобы качественном оказании помощи в медучреждении.

Тем временем, экспертиза ДНК крови выявила предположительный источник заражения пенсионера. Им оказался пациент ЦГКБ №1, что упорно отрицает Роспотребандзор и СКР.

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Теги: Екатеринбург, больницы, дооснащение, Мишустин, оборудование



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