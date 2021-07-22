22 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: expo.innoprom.com

Мишустин: Из бюджета РФ выделят 7,5 млрд на медицинский кластер в Екатеринбурге

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, из федерального бюджета будет выделено 7,5 млрд руб. на проектирование и строительство масштабного медицинского кластера в район Академический (Екатеринбург). К данному решению Мишустин пришел после ознакомления с проектом в ходе рабочей поезди в уральскую столицу.

Согласно информации, предоставленной на сайте кабмина, до 1 октября текущего года Министерство здравоохранения РФ должно заключить соглашение с властями Среднего Урала о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства, который также станет участником кластера.

"Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га. Центр должен объединить потенциал ведущих региональных вузов, научно-исследовательских институтов, медицинских учреждений. Ежегодно в нем будут получать лечение около 20 тыс. пациентов", - сообщают в кабмине.

Помимо этого премьер-министр также посетил УрФУ, после чего поручил Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и Минстрою до 13 августа проработать вопрос о строительстве университетского кампуса с учетом современных моделей финансирования подобных проектов.

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Теги: Мишустин, медицинский кластер, Академический, Екатеринбург



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