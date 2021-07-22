Инспектора ГИБДД на Южном Урале обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Южноуральске задержан инспектор РЭО ГИБДД. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в марте текущего года выдал водительские удостоверения местным жителям без сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения.

В настоящий момент установлена его причастность к совершению двух преступных эпизодов.

Обвиняемый задержан в порядке ст.91 УК РФ.