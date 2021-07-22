В Тюменской области 31 группа закрыта на карантин из-за коронавируса

В Тюменской области 31 группа в 22 детских садах закрыта на карантин из-за выявленных в них случаев заболевания COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального оперштаба, такие меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Больше всего заболеваемость выросла в Нижнетавдинском районе. Там закрыт весь детский сад для проведения противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая заболевания у работника дошкольного учреждения.

В группах были зарегистрированы единичные случаи заболевания среди детей и работников учреждений.

Напомним, 20 июля на две недели в регионе остановлено оказание плановой медицинской помощи. Моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест на этой неделе развернут на базе поликлиники в Тобольске. В целом в области запущено 16 моноинфекционных стационаров на 2 тыс. 840 коек, из которых 86,8% уже заняты.