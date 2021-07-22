Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину

Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину. Властям Украины предъявлен длинный список претензий – от гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе до ответственности за сбитый над Донецком "Боинг". В сообщении Генпрокуратуры (которая и обратилась в ЕСПЧ) говорится, что соседняя страна постоянно нарушает Конвенцию о защите прав человека, и в качестве обеспечительных мер ЕСПЧ должен потребовать немедленного прекращения нарушений.

Вот какие нарушения Россия вменяет Украине:

- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции";

- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

- крушение самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек – всех пассажиров и членов экипажа;

- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - добавляют в Генпрокуратуре.