В 2021 году на Кубани завершат 83 долгостроя

Более 700 жителей Краснодарского края уже получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. Данный Фонд является одним из механизмов по решению проблемы долгостроев в стране.

Согласно положения о фонде и прочим документам, дольщики инвестиционно непривлекательных объектов или в низкой степени их достройки, получают деньги из федерального фонда. А решение о нецелесообразности завершения строительства и выплате принимает наблюдательный совет организации. При этом, наполнение фонда финансовыми средствами производят в том числе и региональные бюджеты.

"На сегодняшний день уже 703 дольщика получили компенсации. Кроме того, чтобы полностью закрыть проблему к 2023 году, мы заложили в краевом бюджете 1,7 млрд рублей на ближайшие три года в качестве взноса в федеральный фонд. Это позволит привлечь свыше 6 млрд рублей федеральных средств на достройку инвестиционно непривлекательных объектов", – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего с 2019 года наблюдательный совет фонда принял решение о финансировании мероприятий по завершению строительства 23 объектов. На это предусмотрено более 5,8 млрд рублей. Дольщикам еще 14 объектов уже выплатили или выплатят в ближайшее время компенсации на сумму почти 2,7 млрд рублей. В том числе, в этом году компенсации на сумму более 1 млрд рублей получат дольщики таких долгостроев, как ЖК «Абсолют» в Сочи и ЖК «Преображенский» в Краснодаре.

Всего в текущем году в крае планируют завершить 83 долгостроя. Это более 13 тысяч квартир. Их достраивают как за счет средств фонда, так и с помощью инвесторов или застройщиков. Работа по восстановлению прав дольщиков ведется совместно с прокуратурой. В этом году в крае планируют завершить 83 долгостроя.