Дело бывшего начальника полковника-миллиардера из ФСБ поступило в суд

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, сообщает "Коммерсантъ". Бывшего чекиста обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

Ранее показания на экс-силовика дал его подчиненный, бывший подполковник-миллиардер Кирилл Черкалин.

По версии следствия, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ "Кредитимпэкс" он поддержал банк, хотя на тот момент ЦБ заподозрил банк в отмывочных операциях.

Благодаря вмешательству Фролова, как полагает следствие, кредитная организация проработала еще шесть лет. За это полковник каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов.

Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, Фролов, а также его подчиненные Кирилл Черкалин и Андрей Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в компании, продающей недвижимость.

Защита обвиняемого указывает, что во время обысков у Фролова нашли только одну квартиру, недостроенный дом его отца в Италии, а также около 1,5 млн рублей, что соответствует доходам экс-силовика.

Напомним, в апреле Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. Свою вину он признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему вменялось получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также были арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.