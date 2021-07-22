На Ямале в ответ на протест дороговизне билетов на юг предложили субсидировать все перелёты

Глава государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый предложил решение проблемы дорогих билетов из арктического региона на юг России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее ямальский турист Андрей Глущенко высказался о дороговизне авиабилетов для жителей арктического региона. Сделал он это на пляже в Сочи.

Погорелый, комментируя высокую цену на билеты при полётах северян на юг, отметил, что "это очень дорого, тем более, если речь идёт о большой семье".

"Что делать? Во-первых, по примеру Дальнего Востока субсидировать из федерального бюджета все рейсы всех авиакомпаний для жителей Крайнего Севера. Во-вторых, поднимать доходы северян. Северными надбавками и "полярками" с первого дня. Иначе так и будем ездить в отпуск раз в два года, ожидая льготного", - сообщил Погорелый в своём Instagram.