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Общество Ямало-Ненецкий АО
самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

На Ямале в ответ на протест дороговизне билетов на юг предложили субсидировать все перелёты

Глава государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый предложил решение проблемы дорогих билетов из арктического региона на юг России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее ямальский турист Андрей Глущенко высказался о дороговизне авиабилетов для жителей арктического региона. Сделал он это на пляже в Сочи.

Погорелый, комментируя высокую цену на билеты при полётах северян на юг, отметил, что "это очень дорого, тем более, если речь идёт о большой семье".

"Что делать? Во-первых, по примеру Дальнего Востока субсидировать из федерального бюджета все рейсы всех авиакомпаний для жителей Крайнего Севера. Во-вторых, поднимать доходы северян. Северными надбавками и "полярками" с первого дня. Иначе так и будем ездить в отпуск раз в два года, ожидая льготного", - сообщил Погорелый в своём Instagram.

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Теги: самолёт, субсидируемый рейс, Андрей Гущенко



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