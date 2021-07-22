Уральская пенсионерка пытается доказать, что ее признали умершей по ошибке

В Первоуральске местная пенсионерка пытается доказать, что ее признали умершей по ошибке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте 2021 года скончалась тезка женщины, при этом каких-либо документов на имя умершей обнаружено не было, а в полиции установили ее личность со слов соседей, ошибочно установив дату рождения, принадлежащую другому человеку.

После этого отдел ЗАГС выдал свидетельство о смерти на тезку пенсионерки с указанием даты ее рождения, а информация о ее якобы уходе из жизни была направлена в управление Пенсионного фонда по Первоуральску. В итоге тот прекратил живой женщине выплаты пенсии по старости.

Прокуратурой города уже запрошена информация от уполномоченных органов. После поступления всех необходимых документов будет рассмотрен вопрос о направлении заявления в суд об аннулировании актовой записи о смерти уральской пенсионерки.