22 Июля 2021
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Общество Пермский край
Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Эксперты обсудили стратегию развития Перми

Стратегию развития Перми обсудили на экспертном совете при главе города. В совет входят руководители предприятий и организаций, общественники, депутаты Пермской городской думы. Мэр столицы Прикамья Алексей Дёмкин нацелил участников совещания на решение главной задачи - повышение уровня доходов населения, рост уверенности в завтрашнем дне.

Эксперты внесли свои предложения, которые глава города предложил учесть в дальнейшей работе.

Так, член Общественной палаты Пермского края, заместитель председателя экспертного совета Олег Ганин предложил уделить особое внимание формированию новых "точек роста" – образования, культуры, науки и инноваций, высокотехнологичных и интеллектуальных производств. Положения новой городской стратегии, по его мнению, должны быть учтены при разработке стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

Руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин предложил детально изучить и учесть в новой стратегии инициативы, которые недавно рассматривались на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина. Малютин назвал задачей на ближайшие годы - вывести город в лидеры среди российских миллионников.

"Если поставим действительно амбициозные задачи, плюс подключатся серьезные эксперты, бизнесмены, то это даст результат", - считает депутат Пермской городской думы Денис Ушаков.

О необходимости позиционирования Перми как культурного и образовательного центра заявили еще несколько экспертов - директор социологического агентства "СВОИ" Александр Нода и директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в Перми Алексей Аверьянов. Также эксперты отмечают важные стороны развития города - спорт, семейные ценности.

"Пермь как краевой центр выступает локомотивом, поэтому от того, какие цели будут сформулированы в ходе работы экспертного совета над городской стратегией, будет зависеть создание условий для развития всего края. Основа стратегии развития города ляжет в основу аналогичного документа на уровне региона", – резюмировал Алексей Дёмкин.

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