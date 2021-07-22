22 Июля 2021
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Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени неизвестные угрожают волонтерам-поисковикам, которые ищут девятилетнюю девочку

В Тюмени неизвестные угрожают волонтерам-поисковикам, которые занимаются поисками пропавшей девятилетней девочки Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

По информации telegram-канала "ЧС Тюмень", одна из участниц поисков получила две записки с интервалом в несколько дней. На одной записке было: "Как дела", на второй "Страшно". Их подбросили волонтеру под дверь. Волонтеры не знают - связаны ли эти записки с поисковой деятельностью или это выходки хулиганов.

Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

угрозы, поиски Насти М, волонтеры, записка(2021)|Фото: t.me/tmn_incident

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

10 июля штаб на месте поисков Анастасии М. был свернут. Поиски продолжаются в режиме выполнения автономных задач, а также волонтеры продолжают работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается.

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Теги: Настя М, пропажа, девочка, поиски, вознаграждение, уголовное дело



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