Глава Среднего Урала предложил повысить цены на ЖКХ на 5%

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выступил с предложением увеличить на 2022 год индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем - с 0 до 5,34%. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правовой информации региона.

Таким образом, коммунальные платежи для свердловчан возрастают уже с 1 июля. Напомним, что аналогичное предложение было опубликовано губернатором и в 2020 г. В нем предлагалось увеличить индекс с 0 с 1 января по 30 июня, до 5.24% с 1 июля и до 30 декабря.

Напомним, что в этом феврале жители Свердловской области пожаловались на включение в будущие квитанции ЖКУ услуг по дезинфекции подъездов. Однако губернатор опроверг данные подозрения.