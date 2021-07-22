22 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
коммунальная плата, тарифы, ЖКХ, коммуналка, деньги, счетчик (2016) | Фото: vesiskitim.ru

Глава Среднего Урала предложил повысить цены на ЖКХ на 5%

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выступил с предложением увеличить на 2022 год индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем - с 0 до 5,34%. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правовой информации региона.

Таким образом, коммунальные платежи для свердловчан возрастают уже с 1 июля. Напомним, что аналогичное предложение было опубликовано губернатором и в 2020 г. В нем предлагалось увеличить индекс с 0 с 1 января по 30 июня, до 5.24% с 1 июля и до 30 декабря.

Напомним, что в этом феврале жители Свердловской области пожаловались на включение в будущие квитанции ЖКУ услуг по дезинфекции подъездов. Однако губернатор опроверг данные подозрения.

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Теги: ЖКХ, цены, Куйвашев



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