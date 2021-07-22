В России предложили в 6 раз увеличить штраф за пользование телефоном за рулем

В России предложили увеличить штрафы за использование телефона во время управления автомобилем. Это произошло после резонансной аварии в Москве: 16 июля девушка сбила детей, двое из них погибли. По одной из версий, виновница ДТП могла в этот момент отвлечься на телефон.

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил предложение главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

Сейчас штраф за пользование телефоном за рулем составляет 1,5 тыс. руб. Курдесов считает, что это не останавливает водителей. При этом стоянка на парковочном месте для инвалидов, которая не создает прямой угрозы жизни, карается штрафом в 5 тыс. руб.

Общественник просит увеличить штраф за пользование телефоном до 10 тыс. руб.