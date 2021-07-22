22 Июля 2021
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Экономика В России
Верхняя одежда (2021) | Фото: vimpel-coat.ru

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви на 10-15% осенью

Осенью одежда и обувь могут подорожать минимум на 10%, сообщает РБК со ссылкой на прогнозы ретейлеров.

Президент Baon Илья Ярошенко рассказал изданию, что коллекции нового сезона подорожают на 10–15%. Владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников полагает, что осенью подорожание одежды будет малозаметным, но в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%. Подобный прогноз дает основатель Zenden Group Андрей Павлов.

По их словам, причиной этого стал рост цен на логистику и сырье. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с 2020 годом из-за пандемии и сбоев в работе портов Китая.

В марте ретейлеры не исключали, что цены на одежду, обувь и аксессуары в России к летнему сезону могут вырасти. Главной причиной роста цен участники рынка назвали рост стоимости материалов. Так, с начала года цена хлопка подскочила на 30-35%. Кроме того, выросли затраты на логистику, а также расходы на увеличение фонда оплаты труда.

Также сообщалось, что в 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары: бытовая техника, электроника, одежда и обувь. Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.

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Теги: одежда, обувь, цены, ретейлеры



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