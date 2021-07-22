В ЗакСО озаботились снижением цен на продукты "борщевого набора"

В Законодательном собрании Свердловской области сформирована рабочая группа по снижению цен на продукты так называемого "борщевого набора" - капусту, лук, картофель, морковь и свеклу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии "Единая Россия", в нее вошли члены комитета ЗакСО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Возглавил группу депутат Сергей Никонов.

Уже принят ряд срочных решений: в течение трех дней собрать статистику по росту цен на основные продукты в регионе, в том числе, в разрезе торговых сетей. На понедельник, 26 июля, намечено заседание расширенной рабочей группы с участием с представителей торговых сетей и отраслевых союзов для выработки предложений по уменьшению цен.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге раздают листовки с "результатами соцопросов" о том, как губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на цены в магазинах. В них рассказывается о, якобы, снижении цен на ряд товаров в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" по требованию главы региона. Однако ни простые жители, ни экономисты не понимают, каким образом Куйвашев может влиять на федеральную франшизу.

Отметим, еще в мае губернатор действительно заявлял о переговорах с торговыми сетями о доступности цен на местные продукты.