22 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
бык (2016) | Фото: fonstola.ru

В Екатеринбурге неадекватные парни приставали к горожанам с отрубленными головами животных

Трое неизвестных в Екатеринбурге терроризировали горожан, приставая к ним на улице с отрубленными головами животных. Один из инцидентов произошел с молодой девушкой утром 20 июля на ул. Краснолесье.

Девушка рассказала, что парни смеялись, вели себя неадекватно и разгуливали с потрохами и головами барана и косули. К ней они пристали с фразой "Девушка, заберите мое сердце", чем довели екатеринбурженку до истерики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, информация по данному эпизоду уже проверяется полицией.

Напомним, что в суд направили дело уральского живодера, который самовольно отстреливал бездомных собак.

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Теги: головы животных, приставания, Екатеринбург, полиция



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