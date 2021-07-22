22 Июля 2021
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Общество Пермский край
Алтай, река, Катунь, природа, горы, лес (2014) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье в две реки попала нефтесодержащая жидкость

В две реки в Пермском районе попала нефтесодержащая жидкость, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

Нефтесодержащая жидкость попала в реки Савалеиха, Верхняя Мулянка вблизи посёлка Мулянка (Пермский район). В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка, в том числе уголовно-правового характера, загрязнения указанных водных объектов, почвы, а также полноты и достаточности мер, направленных на ликвидацию аварийного разлива нефти.

Ранее стало известно, что в Чердынском районе края на бесплатный сайт объявлений "Avito" выставили на продажу Люльвенское нефтяное месторождение углеводородного сырья

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Теги: Мулянка, Савалеиха, Верхня Мулянка



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