В Прикамье в две реки попала нефтесодержащая жидкость

В две реки в Пермском районе попала нефтесодержащая жидкость, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

Нефтесодержащая жидкость попала в реки Савалеиха, Верхняя Мулянка вблизи посёлка Мулянка (Пермский район). В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка, в том числе уголовно-правового характера, загрязнения указанных водных объектов, почвы, а также полноты и достаточности мер, направленных на ликвидацию аварийного разлива нефти.

Ранее стало известно, что в Чердынском районе края на бесплатный сайт объявлений "Avito" выставили на продажу Люльвенское нефтяное месторождение углеводородного сырья