СМИ: Министр связи Амурской области госпитализирован после конфликта на отдыхе

СМИ сообщили о госпитализации 39-летнего министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. По данным Telegram-канала Life Shot, мужчина введен в медикаментозную кому. "Интерфакс" сообщает о черепно-мозговой травме у мужчины.

Сообщается, что Курдюков с компанией отдыхал на одной из турбаз региона. Предположительно, он стал участником конфликта, в результате которого и получил травму. Канал сообщает, что свидетелей происшествия нет, второй участник конфликта якобы заявил, что министр запнулся и ударился головой. При этом возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".