Музыкант Эрик Клэптон отказался выступать только перед вакцинированными

Известный британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил, что не будет выступать в тех случаях, если на его концерты будут пропускать только вакцинированных от ковида. Так он выразил свое несогласие с нарождающейся политикой сегрегации и дискриминации невакцинированных.

19 июля премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что для входа в ночные заведения потребуются пропуска, доказывающие прохождение вакцинации.

"После заявления премьер-министра я считаю своим долгом сделать собственное объявление. Я хочу сказать, что не буду выступать ни на одной сцене, где присутствует дискриминированная публика. Если не предусмотрено присутствие всех людей, я оставляю за собой право отменить выступление", - сказал Клэптон.

Ранее Клэптон выпустил песню Stand and Deliver, в которой выразил свое несогласие с локдауном и всеми запретами.

Следующие запланированные концерты в Британии у него намечены только на май 2022 года, но в сентябре запланировано несколько концертов в Северной Америке.

Интересно, что в мае Клэптон заявил о своем "катастрофическом" состоянии здоровья после получения мРНК-вакцины "АстраЗенека". Он обвинил разработчиков в пропаганде, которая завышает безопасность вакцин.

"Я сделал первый укол и сразу же получил тяжелые реакции, которые длились десять дней. В конце концов я выздоровел, и мне сказали, что пройдет двенадцать недель до второго... Примерно через шесть недель мне предложили, и я сделал второй укол, но с немного бóльшим знанием об опасностях. Излишне говорить, что реакции были катастрофическими: мои руки и ноги то замерзали, то немели, то горели, и в течение двух недель я был практически бессилен и боялся, что никогда больше не буду играть. Но пропаганда утверждала, что вакцина безопасна для всех", - написал он тогда, сообщив о наличии противопоказаний, которые врачи, однако, не приняли во внимание.